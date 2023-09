CERVETERI – La volontà dei cittadini sarebbe quella di riqualificare il bosco di Valcanneto. E, nello stesso tempo, riportare in luce le preziosità di quest’area, tra cui la “Fonte romana”. Ma lì vicini ci sono dei resti di una tomba di epoca romana con tracce d’intonaco colorato. «Tutto ciò risulta dal volume Ager Caretanus” dell’archeologo Flavio Enei, attualmente direttore del Museo del Mare presso il castello di Santa Severa – è quanto scrive Ugo Menesatti, del gruppo “Amici del bosco” – abbiamo proposto al comune di Cerveteri un restauro o, comunque, una indagine esplorativa per salvare il più possibile i resti romani e valorizzare il sito, ovviamente d’intesa con la Soprintendenza archeologica e i gruppi di volontariato che operano sul territorio». Al momento come evidenziato dallo stesso Menesatti non è arrivata alcuna risposta dalle istituzioni locali.

