CIVITAVECCHIA – Una tavola rotonda di approfondimento dedicata al Referendum sulla Giustizia, finalizzata a un confronto serio e qualificato sui principali temi della riforma del sistema giudiziario. È quella promossa dal Rotary Club di Civitavecchia e in programma domani pomeriggio alle 18 all’hotel San Giorgio.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Unione Italiana Forense, presieduta dall’avvocato Elisabetta Rampelli (UIF Nazionale), con la partecipazione dell’avvocato De Simone (UIF Roma) e dell’associazione Avvocatura Indipendente Civitavecchia presieduta dall’avvocato Antonio Maria Carlevaro. La tavola rotonda rappresenterà un’importante occasione di dialogo tra avvocatura, istituzioni e cittadinanza, per analizzare i quesiti referendari e le possibili ricadute sull’amministrazione della giustizia. Modera la tavola il presidente rRotary Civitavecchia Luca Grossi.

