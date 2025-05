TARQUINIA - Domenica 8 e lunedì 9 giugno si va alle urne per votare su cinque referendum incentrati su lavoro, precariato, sicurezza del lavoro e cittadinanza. A Tarquinia verranno effettuati volantinaggi informativi da parte dei partiti e associazioni del Comitato Referendario.

Il Comitato referendario invita i cittadini di Tarquinia ad andare alle urne per votare 5 sì. Per questo delegati della Cgil, dell’Avs, del Movimento 5 Stelle, del Partito democratico, dell’associazione Libera, dell’Anp e del Pci, saranno presenti da questa settimana davanti ad alcuni supermercati, al mercato e nelle piazze della cittadina per spiegare il motivo per cui votare i 5 Sì.

I quesiti

“Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione". Questo quesito riguarda il Jobs Act e propone l’abrogazione della disciplina sui licenziamenti previsti dal contratto a tutele crescenti. Attualmente, nelle imprese con più di 15 dipendenti, un lavoratore licenziato illegittimamente non ha diritto al reintegro. L'abrogazione di questa parte permettere un reintegro dello stesso.

"Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale". Questo quesito mira a rimuovere il limite all’indennità per i licenziamenti nelle piccole imprese. Oggi, in caso di licenziamento illegittimo, il risarcimento non può superare le sei mensilità. La sua abrogazione parziale permette di superare le sei mensilità di indennità.

"Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi". Il terzo quesito propone di reintrodurre l’obbligo di causale per i contratti di lavoro inferiori a 12 mesi per garantire una maggiore tutela ai lavoratori precari.

“Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione". Il quarto quesito, legato alla sicurezza sul lavoro, intende ampliare la responsabilità dell’azienda che commissiona un appalto. Attualmente, questa responsabilità riguarda solo i rischi generici, mentre la proposta mira a includere anche i rischi specifici legati agli incidenti.

"Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana". Il quinto quesito, infine, riguarda la cittadinanza e propone di dimezzare da 10 a 5 anni il periodo di residenza legale in Italia necessario per presentare la richiesta di cittadinanza.

«Possiamo cambiare in meglio il nostro Paese - affermano gli esponenti di Alleanza verdi e sinistra, Movimento 5 stelle e Partito democratico - ma la responsabilità sta in ognuno di noi. I lavoratori e le lavoratrici sono oggi spesso costretti a lavori precari e sottopagati. Diamo dignità ai lavoratori evitiamo che come oggi 1000 persone muoiano sul posto di lavoro - riferiscono dal Comitato referendario- invitiamo tutti i cittadini ad andare a votare l’8 e il 9 giugno».

©RIPRODUZIONE RISERVATA