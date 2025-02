S. MARINELLA – E’ stato programmato per giovedì, il convegno organizzato dal circolo cittadino di Fratelli D’Italia, sul tema “Recupero di immobili in aree rurali”. L’evento, si svolgerà al castello di S. Severa e si propone di approfondire la proposta di legge 167 che mira a creare un collegamento più stretto tra le esigenze del territorio e le decisioni a livello regionale. “Ho voluto organizzare questo convegno - dice il capogruppo in consiglio comunale di Fdi Ilaria Fantozzi, organizzatrice del convegno - per accorciare le distanze fra territorio e regione. Abbiamo la possibilità di accogliere nel nostro territorio chi ha presentato questa legge, creando un dialogo diretto e costruttivo”.

Tra i relatori della serata, la consigliera regionale Micol Grasselli, il senatore Marco Silvestroni e l’assessore Giancarlo Righini, figure coinvolte in prima linea nella formulazione e nella discussione della legge. La partecipazione di questi esponenti politici rappresenta un’opportunità unica per i cittadini e i professionisti del settore di confrontarsi su temi di grande rilevanza per il territorio. Il convegno vedrà inoltre la presenza di importanti figure professionali quali Antonio Scaglione, presidente del Collegio dei Geometri di Roma, e Simonetta Ceraudo, presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio. La loro partecipazione arricchirà il dibattito, offrendo prospettive tecniche e professionali sui temi trattati”.