LADISPOLI – Rebecca Ortu continua a brillare, anche in campo internazionale. Pluricampionessa italiana nel karate e forte di svariate gare mondiali, ha conquistato il settimo posto a Kuala Lumpur in Malesia. A soli diciannove anni, e membro della Nazionale Junior Under 21, ha sfidato l'élite nella Serie A. Questo piazzamento di altissimo prestigio, per niente scontato, segue la vittoria all'Open di Lignano Sabbiadoro di fine agosto e dimostra una costanza che in questa disciplina è fondamentale per superare anche le tappe dove il risultato non è stato quello sperato, come la gara di Salisburgo, Austria, a settembre. Anche se c’è da dire che ha vinto il titolo iridato con l’Under 21 trionfando pure agli Open League in Lombardia a Varese. Il suo risultato in questa gara seniores così prestigiosa disputata tra i migliori al mondo è un messaggio chiaro: Rebecca è pronta per le sfide future. Atleta e studente. Oltre ai successi sul tatami, Rebecca Ortu dimostra una straordinaria dedizione anche nella vita accademica. Dopo essersi diplomata a giugno di quest'anno, è ora iscritta alla facoltà di Giurisprudenza. Nonostante gli impegni universitari, incarna l'esempio perfetto di come si possano conciliare studio e sport di altissimo livello. A novembre ci sarà l'Open di Roma, una gara importantissima nel circuito nazionale. Agli inizi di dicembre l'ambita gara di Jesolo Youth League. Poi arrivano i ringraziamenti. «Al centro sportivo Carabinieri che mi ha accompagnato e sostenuto, allo sponsor Lisporteam 360, al maestro e papà Francesco, all’ex maestro Vincenzo Riccardi, alla Fitness Suite Gabbiano».

