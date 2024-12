CIVITAVECCHIA – Proseguono le indagini della Polizia per fare luce su quanto accaduto nel primo pomeriggio di ieri in centro. Erano da poco trascorse le 15 quando si è consumata una rapina a mano armata all’interno del supermercato Èlite di via Calisse. Attimi di panico e di paura Pochi, pochissimi attimi. Tutto si è svolto in fretta, con i clienti che erano all’interno del locale che non avrebbero neanche avuto il tempo di capire bene cosa stesse accadendo. Momenti concitati, di trambusto e di caos, con alcuni colpi che sarebbero anche stati sparati a salve dalla pistola di uno dei rapinatori.

I FATTI Secondo una prima ricostruzione attorno alle 15 si sarebbero presentate sul posto tre persone, armate.

Due sarebbero rimaste fuori, in strada. Uno invece si sarebbe diretto dentro il supermercato, con il volto travisato. Deciso, si è portato alle casse, che si trovano dalla parte opposta dell’ingresso, nascoste di fatto dal resto del locale, proprio in prossimità della porta d’uscita. Qui l’uomo, pistola alla mano, si sarebbe fatto consegnare i soldi dal giovane cassiere. I colpi di pistola, le urla, la concitazione del momento, la paura dentro e fuori il negozio, con clienti impauriti e dipendenti in preda al panico. E la fuga, immediata, dei rapinatori. C’è chi racconta siano scappati a piedi. Chi invece in auto. Ma la vicenda è ancora da ricostruire nel dettaglio.

LE INDAGINI Subito è scattato l’allarme, lanciato dai residenti della zona. Sul posto si sono portati gli agenti del commissariato di Polizia di viale della Vittoria, ma del rapinatore o comunque della banda neanche l’ombra.

Gli agenti hanno quindi iniziato a sentire i presenti per raccogliere quanti più elementi utili a poter dare un nome ed un volto ai rapinatori. Visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza del negozio; ma non solo. Saranno utili anche altre immagini registrate da eventuali telecamere della zona.

Non è stata ancora quantificata neanche la cifra esatta del bottino che sono riusciti a portare via. Sul posto anche gli uomini della squadra della Polizia Scientifica, per effettuare i rilievi del caso. Le indagini vanno avanti serrate.

L’episodio si è verificato a pochissimi giorni dall’altra rapina ai danni di un tabaccaio di via XVI Settembre. Un’escalation che inizia a preoccupare.

