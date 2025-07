LADISPOLI – C’è il primo salvataggio della stagione e ha riguardato l’intervento sulla spiaggia libera tra il Covo e la Baia ieri nel tardo pomeriggio. A recuperare un giovane in difficoltà, è stato un altro giovane bagnino, nemmeno 18enne, che senza alcune esitazione si è tuffato in mare, parecchio agitato, per salvare il bagnante. Il bagnino era sul suo torrino di avvistamento nell’ambito del progetto comunale “Estate sicura”. Quel tratto costiero poi in passato ha fatto registrare anche delle tragedie. Tanti applausi per il bagnino “eroe” che è stato pronto scongiurando una sciagura.

