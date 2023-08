CIVITAVECCHIA – Un ragazzino ospite di una comunità a Civitavecchia si è allontanato dalla struttura e ha cominciato a vagare per la città in stato confusionale. Quando alla fine si è ritrovato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, i medici e gli infermieri hanno subito contattato la Polizia per cercare di risalire all’identità del giovane. E così è strato: la notizia ha subito fatto il giro della città con tanto di pubblicazione sui social e gli agenti del commissariato di viale della Vittoria, con grande professionalità sono riusciti a rintracciare coloro che hanno in consegna il ragazzo. E la storia ha avuto un lieto fine.

