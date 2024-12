CIVITAVECCHIA – Meritata pensione per Renzo Visciola, ispettore del lavoro portuale per l’Adsp. Il 29 febbraio è stato l’ultimo giorno di lavoro, tra messaggi pieni di affetto e di stima da parte dei colleghi ed un po’ di emozione. Perché 45 anni di lavoro portuale non sono certo pochi. «Sono entrato nel 1979 in Compagnia portuale come occasionale - ha ricordato Visciola - diventando poi socio e dirigente. Nel 2005, invece, sono passato in Autorità portuale, ai tempi del presidente Moscherini, come ispettore di banchina, arrivando fino ad oggi». Di una cosa è certo Visciola: «Ho avuto la possibilità di vivere per decenni una bellissima esperienza». In questi anni ha assistito al cambiamento del porto, alla sua crescita, all’ampliamento infrastrutturale e alla varietà dei traffici che si sono aggiunti nel corso del tempo. «Il bello di questo lavoro? - ha concluso Visciola - ogni giorno un’esperienza diversa, una fase nuova. Sono stato davvero fortunato».

