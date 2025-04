ALLUMIERE - Nella parrocchia "Santa Maria Assunta in Cielo" di Allumiere, l'attivissimo parroco Don Roberto Fiorucci ha dato il via ieri sera alle "Quaranta ore: l'adorazione perpetua che proseguirà oggi e domani nella chiesa parrocchiale. Alle 9 avviene l'esposizione del SS. Sacramento e a seguire vengono celebrate le Lodi mattutine. Gesù Sacramentato rimarrà esposto per tutta la giornata finoba domani sera. Alle ore 17 verranno celebrati i Vespri, a seguire S. Rosario e la benedizione eucaristica; alle ore 18.00 la S. Messa.

"Ognuno, durante la giornata, può ritagliare uno spazio di tempo - spiega il parroco don Fabio - per fare un momento di adorazione di fronte a Gesù, realmente presente nell'Eucaristia".

