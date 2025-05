Paura questa mattina per una scolaresca in gita scolastica rimasta coinvolta in un incidente stradale. Per cause in corso d’accertamento il pullman su cui viaggiava è finito contro un mezzo che trasportava medicinali. L’incidente è accaduto intorno alle 9 a Bassano Romano lungo sulla Bassanese, in direzione del bivio di Sutri.

Nell’impatto il conducente del furgone è rimasto ferito ed è stato soccorso dai sanitari del 118 ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Illesi fortunatamente gli studenti.

Il tratto di strada, interessato dall’incidente, è stato chiuso al traffico con ripercussioni inevitabili sulla viabilità.