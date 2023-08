CERVETERI - Se la pulizia dei cigli stradali non può essere eseguita a regola d'arte è colpa delle auto in sosta nonostante i divieti. A dirlo è il sindaco Elena Gubetti che avverte: «Da domani insieme agli operatori saranno presenti anche gli agenti della Polizia municipale e si procederà con sanzione e rimozione». Insomma: non si deve parcheggiare nelle zone interessate e dove i tecnici hanno posizionato i cartelli di divieto di sosta. E se da un lato i cittadini plaudono gli interventi, dall'altra parte però c'è chi fa notare che auto in sosta o no, ci sono zone del territorio comunale abbandonate a loro stesse da tempo. Un caso è quello delle traverse di Campo di Mare dove, «i marciapiedi non si vedono più, una vergogna», commenta la signora Fiorella. «Marciapiedi totalmente impraticabili, con il passeggino io sono costretta a passare in mezzo alla strada con gli ovvi pericoli che ne derivano», le fa eco Marinella. Problemi anche nella vicina frazione di Cerenova, dove il marciapiede di Largo Roma, nei pressi della caserma dei vigili del fuoco è completamente invaso da sterpaglie ed erbacce. «Speriamo vengano pulite anche le strade di Cerveteri, soprattutto quelle di via di Zambra e limitrofe», commenta Ambra che ricorda come qui il problema, oltre alle erbe infestanti è l'abbandono sconsiderato dei rifiuti da parte degli incibili. «Le strade qui sono terribili, piene di buche, erbacce, buste puzzolenti che attirano animali in cerca di cibo. Ah, dimenticavo - prosegue - ovviamente sono anche impraticabili a piedi. Confido in lei (rivolto al sindaco, ndr)».