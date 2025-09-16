TUSCANIA - Al via i lavori per la messa in sicurezza della strada provinciale 98 Valle del Marta Montebello.

Ad esprimere soddisfazione è il circolo del Pd di Tuscania: «Si è finalmente deciso di intervenire per rendere fruibile in sicurezza l’arteria principale che attraversa Montebello, zona rurale di pregio del comune di Tuscania. Ringraziamo la Provincia di Viterbo, in particolare Maurizio Palozzi, consigliere con delega alla Viabilità, ai Trasporti e ai Lavori Pubblici, per aver accolto le istanze degli abitanti e dei numerosi coltivatori e lavoratori agricoli che quotidianamente contribuiscono, pur tra mille difficoltà, allo sviluppo di un settore economico rilevante per l’economia locale e alla conservazione di un patrimonio ambientale unico». L’intervento rientra nel Programma 2021 – 2026 dell’Area Interna Alta Tuscia Antica Città di Castro relativo, appunto, alla “messa in sicurezza e alla manutenzione straordinaria della rete viaria per l’accessibilità delle aree interne”, approvato con decreto del presidente della Provincia nel 2022. A renderlo possibile, i fondi stanziati nel 2021 dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per contrastare il declino dei territori più fragili e successivamente confluiti nel Piano Nazionale Complementare al Pnrr.

Per i lavori sulla SP 98, aggiudicati all’impresa Rocchino Mario, la spesa prevista è di 474.809 euro. Sarà riqualificato il manto stradale, pulizia e ripristino dei bordi compresi, e si provvederà a installare una nuova segnaletica orizzontale.

Il circolo del PD evidenzia che «la strada è ormai impraticabile in diversi tratti e, come ha riconosciuto la stessa Provincia, presenta situazioni di pericolo. L’intervento non era più rinviabile».

