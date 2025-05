CERVETERI - Intervento di manutenzione urgente a protezione di un patrimonio storico, naturalistico e archeologico di estrema importanza come le Aquae Caeretanae. Questo quanto effettuato dalla protezione civile comunale che nei giorni scorsi è intervenuta con una idrovora per gestire il livello dell'acqua improvvisamente innalzatosi. «Le Aquae Caeretanae sono un unicum in Europa, una realtà straordinaria del nostro territorio – ha spiegato il sindaco Elena Gubetti – rappresentano infatti l’unico edificio termale dove si hanno notizie di un impianto idraulico ancora in stato di efficienza e con tubature originali. L'improvviso rientro in funzione del pluviale, ovvero la falda che alimenta l'impianto, ha necessitato l’intervento del gruppo comunale, un’operazione durata due giornate e di estrema importanza. A Renato Bisegni e a tutti i volontari del gruppo comunale, il mio ringraziamento per il lavoro svolto e per l’impegno con cui ogni giorno lavorano per il territorio e per i cittadini». «Allo stesso modo – ha concluso il primo cittadino etrusco – ci tengo a complimentarmi con il GATC, Gruppo Archeologico del Territorio Cerite, realtà volontaria della nostra città che sempre si impegna per promuovere, tutelare e valorizzare questo patrimonio della nostra città».

