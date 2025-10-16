VITERBO – «Giunti al termine della campagna antincendio boschivo 2025, ho ritenuto opportuno avviare una nuova fase di incontri sul territorio con il mondo del volontariato della Protezione civile». Lo ha detto l’assessore alla Protezione civile della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli oggi a Viterbo.

«Questo primo incontro operativo con tutte le organizzazioni di Protezione Civile della Provincia di Viterbo costituisce una prima tappa di una programmazione che continueremo a svolgere nei prossimi mesi al fine di toccare da vicino e comprendere in concreto le vere esigenze che sul territorio i nostri volontari si trovano ad affrontare giornalmente - ha proseguito Ciacciarelli - L’estate 2025 è stata particolarmente impegnativa per il mondo del volontariato impiegato non solo nella classica, ma purtroppo sempre più complessa campagna antincendio, ma anche con le diverse attività giubilari che hanno visto in prima linea uomini e donne della Protezione civile. Per tale ragione la mia presenza sul territorio e presso le diverse sedi delle nostre associazioni costituisce un atto dovuto di ringraziamento per il grande impegno che è stato svolto con dedizione e sacrificio».

L’incontro ha rappresentato inoltre una valida occasione per aggiornare i nostri volontari sulle diverse novità che riguarderanno il mondo della Protezione civile, dall’incremento dei percorsi di formazione all’avvio di nuove attività come il progetto “Mare Sicuro” per la stagione estiva 2026.

«Ringrazio tutti i volontari di protezione civile che giornalmente lavorano sul territorio con forte responsabilità e senso civico - ha detto l’assessore - ringrazio il consigliere comunale di Viterbo Micci Andrea, la dottoressa Elisa Cepparotti, l’assessore del comune di Tuscania Angelo Rauso, il sindaco di Tessenano Ermanno Nicolai, il presidente della Provincia Alessandro Romoli».

