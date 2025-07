CERVETERI - Proseguono a ritmo serrato gli interventi previsti dal “Piano Asfalti 2025” del Comune di Cerveteri. Dopo le recenti opere a Campo di Mare e Cerenova, lunedì mattina gli operai sono entrati in azione nel cuore del capoluogo, dando il via al rifacimento del manto stradale di via della Lega. Si tratta di un nuovo step di un programma articolato, pensato per migliorare in maniera concreta la viabilità cittadina e la sicurezza stradale su tutto il territorio comunale. Subito dopo via della Lega, i cantieri si sposteranno su via Umberto Badini, via Rio dei Combattenti, via Ezio Brandolini e Largo Almunecar, per poi raggiungere la frazione del Sasso, dove si interverrà su via Patrizi Montoro.A dimostrazione di un impegno che non si limita agli interventi in corso, la Giunta comunale ha approvato proprio in questi giorni un ulteriore progetto esecutivo del valore di 950mila euro. Le risorse stanziate consentiranno di estendere i lavori ad altre zone, con particolare attenzione sia al centro urbano che alle aree rurali. In questo nuovo pacchetto di opere rientrano strade di Cerenova come via Toti, via Sterpeto, via Suessola, via Vadimone e via Perusia. Anche Cerveteri capoluogo sarà interessato da ulteriori interventi, che coinvolgeranno via Montegrappa, via Diaz, via Friuli e via Renato Morelli. A questi si aggiungono i lavori programmati in via di San Paolo, nel tratto compreso tra l’intersezione con via del Boietto e quella con via del Ferraccio.Un piano ambizioso, come sottolineato dall’Assessore ai Lavori Pubblici Matteo Luchetti, che ha evidenziato come tutte le attività stiano procedendo secondo il cronoprogramma stabilito. L’assessore ha voluto rimarcare il ruolo fondamentale svolto dall’ufficio tecnico comunale, il cui lavoro meticoloso ha reso possibile il rapido avanzamento delle opere. Non si tratta però di un punto di arrivo: il nuovo lotto appena approvato è parte integrante del Piano Triennale delle Opere Pubbliche e l’Ufficio ha già ricevuto il mandato per la redazione della relativa gara d’appalto. Un segnale concreto della volontà dell’amministrazione di continuare a investire in infrastrutture essenziali per la qualità della vita dei cittadini.

Luchetti ha infine espresso un sentito ringraziamento al personale dell’assessorato, sottolineando in particolare l’impegno e la professionalità del Dirigente Fabrizio Bettoni, del responsabile del servizio Flavio Nunnari e del funzionario Federico Feriozzi, per il costante lavoro di affiancamento e supervisione tecnica che accompagna ogni fase del progetto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA