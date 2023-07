VITORCHIANO - Con il completamento degli ultimi passaggi amministrativi vede la luce il nuovo centro di raccolta comunale di Vitorchiano. Dopo l’installazione della segnaletica interna e la conclusione dell’iter presso la Provincia di Viterbo, il consiglio comunale ha annunciato la sua apertura per il 24 luglio 2023.

«Si tratta di una delle principali opere pubbliche su cui l’amministrazione Grassotti ha puntato e che tra pochi giorni sarà realtà – afferma l’assessore ai lavori pubblici e urbanistica Federico Cruciani – Un progetto, finanziato dalla Regione Lazio, che contribuirà a rendere più efficiente ed efficace l’intero servizio di smaltimento dei rifiuti. Un’opera che colma un vuoto e su cui l’amministrazione ha sempre creduto, certa della bontà del risultato e delle positive ricadute sul territorio.

Oggi finalmente siamo qui per poter comunicare la conclusione dei lavori e l’apertura ai cittadini. Stiamo infatti parlando di un preciso e importante impegno, peraltro inserito nel programma elettorale presentato ai cittadini, oggi orgogliosamente mantenuto».

«L’obiettivo è un miglioramento complessivo e continuo del servizio di raccolta e riciclo dei materiali – aggiunge il consigliere delegato all’ambiente Marco Salimbeni – Questo intervento renderà più agevole e veloce, e sempre gratuito, il conferimento di alcune tipologie di materiale domestico quali elettrodomestici e RAEE, ingombranti, mobili, materassi, ramaglie e sfalci d’erba, olio esausto da cucina, piccole quantità di inerti. Inoltre, il centro di raccolta eviterà al cittadino residente di doversi recare ogni volta in località Molinella, al di fuori del territorio comunale. Permetterà inoltre di potenziare servizi già esistenti o attivarne nuovi come il centro del riuso».

Con la determinazione del 5 febbraio 2018 la Regione Lazio aveva infatti finanziato il progetto con 200.000 euro per permettere a Vitorchiano di disporre di un sito attrezzato e organizzato, in grado di offrire ai cittadini un servizio economico e puntuale. La fase esecutiva ha fatto seguito al lungo iter amministrativo portato avanti negli ultimi anni, per il quale l’amministrazione comunale ringrazia tutti gli uffici coinvolti. I lavori, in parte condizionati nelle tempistiche e nei costi dalla pandemia e da problemi di approvvigionamento di alcune tipologie di materiali, sono finalmente terminati.

«Abbiamo fortemente voluto il nuovo centro di raccolta comunale per venire incontro alle esigenze del territorio – conclude il sindaco Ruggero Grassotti – migliorare il servizio ottimizzando la differenziazione dei materiali, ridurre i costi generali e tutelare l’ambiente. Il finanziamento è stato l’ennesimo segnale di vicinanza e sostegno da parte della Regione Lazio alle realtà che, come il Comune di Vitorchiano, lavorano giorno dopo giorno per incrementare i servizi al cittadino. Infatti, le evidenti sinergie che andranno a crearsi tra il servizio di raccolta porta a porta e il centro di raccolta, permetteranno di potenziare anche alcuni servizi domiciliari. In definitiva, si sta concretizzando un’opera pubblica strategica a vantaggio dell’ambiente e dei cittadini».

