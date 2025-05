LADISPOLI – Un natante “spazzamare” pronto a ripulire la superficie e i fondali marini. È un’azione concreta che l’amministrazione comunale intende portare a termine nell’immediato, già nella stagione estiva che scatterà ufficialmente sabato prossimo. La barca disinquinante potrebbe essere realtà già a luglio. «Vedremo esattamente quando – spiega il consigliere comunale e delegato alla Pianificazione costiera, Pierpaolo Perretta – questa spesa di quasi 100mila euro è stata inserita in bilancio e quindi la barca poi sarà a nostra disposizione. In realtà avevamo provato ad ottenere un finanziamento regionale». L’imbarcazione sarà in grado di rimuovere schiuma, alghe, plastica e altri rifiuti che a seconda delle correnti vengono trascinati da una parte all’altra del litorale e a volte si vanno a depositare sulla sabbia. Un colpo d’occhio non proprio invitante per residenti e villeggianti. Il battello ecologico da lavoro, che potrebbe avere una lunghezza di almeno 10 metri con personale qualificato a bordo, entrerà in azione già nel mese di luglio in sinergia con la Capitaneria di porto. Solitamente questi natanti, a basso impatto ambientale sull’ecosistema, possono effettuare servizi antincendio, all’occorrenza essere equipaggiati per il monitoraggio e l’analisi dei fattori inquinanti, come possibili sversamenti illeciti dalle navi o dai torrenti naturali ma anche rappresentare un aiuto nei soccorsi a mare, tra l’altro molto frequenti in questo tratto costiero durante la stagione estiva. Un volta che saranno raccolti i rifiuti dallo “spazzamare”, sarà una ditta specializzata e certificata a occuparsi dello smaltimento e dello stoccaggio della sporcizia portata via dall’acqua.

In questo periodo si accende sempre la discussione sulla qualità delle acque marine, valutate come «eccellenti» dalla Regione che però – preventivamente – applica il divieto di balneazione tra i fossi. Ladispoli, ad esempio, è penalizzata per la presenza di due fiumi nel tratto centrale.

