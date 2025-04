TOLFA - Si svolgerà oggi pomeriggio, presso la sede della Pro Loco nel palazzo comunale in piazza Vittorio Veneto, dalle ore 15.30 alle ore 18.30 per provvedete alle elezioni del nuovo consiglio direttivo. Secondo gli articoli 7, 8, 9 e 10 le elezioni sono state indette dopo le dimissioni del presidente Felice Tidei, della vicepresidente Angela Testa e di tutto il consiglio direttivo. Per votare occorre essere socio dell'associazione Pro Loco: ogni socio può esprimere 2 voti. È consentito consegnare una delega ad un altro socio.

