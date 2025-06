TOLFA - “Sabato è stata una giornata bella ed impegnativa per il nostro Direttivo”. Ad esprimersi così la presidente dell’associazione collinare, Giuseppina Esposito. Il direttivo si è insediato da poco ma molte sono state le attività e le novità messe in campo. Sabato mattina la Pro Loco di Tolfa ha partecipato al pranzo organizzato in occasione della festa Asinitaly ad Allumiere. “Nel pomeriggio siamo stati protagonisti, invece, di due grandi eventi: la parata d'apertura della fiera dell'asino di Allumiere e del tour storico-culturale per le vie del centro storico di Tolfa organizzato dall'Associazione La Casa nel Bosco ets - prosegue la presidente Esposito - grazie di cuore alla Proloco di Allumiere per il gradito invito. Li aspettiamo presto per dare inizio ad un cammino di amicizia insieme. Grazie infinite anche a Barbara Loffari per averci dato fiducia e per aver condiviso questa meravigliosa esperienza con noi! Alla prossima. Avanti tutta per nuove esperienze”