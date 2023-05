CERVETERI – Biacchi alla ricerca di un posto dove stare in tranquillità, e quel luogo si chiama casa. Nelle ultime settimane sono numerosi gli avvistamenti e i conseguenti interventi delle autorità per prendere i serpenti nelle abitazioni e nei giardini. Questa specie continua a proliferare e le Guardie zoofile corrono da una parte all’altra per recuperare gli ospiti poco graditi anche se innocui. L’ultima chiamata in campagna dove un biacco si è attorcigliato in un vaso del giardino minacciato da un Jack Russel che gli ha ringhiato e abbaiato per diversi giorni. «L’intervento è l’ennesima conferma – scrivono le zoofile di Fare Ambiente Cerveteri - dell’innato istinto per la caccia dei serpenti di questa piccola razza, che più volte nel corso degli anni era la causa di una brutta fine di numerosi serpenti di campagna nostrani. Per fortuna però questa volta, il destino di questo bell’esemplare di Biacco, di un metro e qualcosa, è stato diverso. Dopo quattro giorni che il padrone del cagnolino cercava la causa del suo abbaiare continuo, ha finalmente scoperto a cosa il peloso stesse facendo le poste». La serpe si era infilata all’interno di un vaso ornamentale, non prima di aver ricevuto anche una dentata dal cane. «Appena giunti sul posto – prosegue la note delle zoofile etrusche - il biacco non vedeva l’ora di sfuggire al suo “furioso” assalitore e ha accettato di buon grado di farsi prendere non tentando neanche di mordere. Il nostro amico rettile è stato presto liberato in natura e sano e salvo ha potuto lasciarsi dietro questa brutta disavventura».

