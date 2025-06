CIVITAVECCHIA – La squadra di operai di Csp continua senza sosta nella rimozione di vere e proprie discariche a cielo aperto, in centro, ma soprattutto in periferia. In pochi giorni, in settimana, si è proceduto con la rimozione di rifiuti abbandonati in via Sacchetti e via di Vigna Turci, entrambe in zona industriale.

Una piaga, ormai, quella delle discariche che proliferano in molte zone, segno di inciviltà e di scarso senso civico da parte dei cittadini. Evidentemente c’è ancora tanto da fare.

