SANTA MARINELLA - Il centrodestra boccia la proposta della giunta Tidei e chiede la convocazione di un consiglio comunale straordinario. «In data 14 ottobre 2025, la giunta comunale, con delibera n. 217, ha avviato la procedura di partenariato pubblico privato, comunemente nota come Project financing, per l'immobile di proprietà comunale che ospita lo stabilimento balneare "Perla del Tirreno". Nell'atto di indirizzo, la giunta Tidei ha fatto riferimento all'acquisizione di un progetto strutturale del valore di un milione e settecentomila euro, a fronte di un intervento complessivo di due milioni e trecentomila euro per un periodo non inferiore a 18 anni. Come consiglieri comunali, che hanno nel proprio mandato il diritto/dovere di verifica dell'operato dell'amministrazione e la tutela dell'interesse pubblico, ci domandiamo quale sia il vantaggio effettivo per l'amministrazione comunale nell'alienare per almeno 18 anni il fiore all'occhiello del nostro patrimonio comunale, simbolo della nostra città, per la cifra prospettata in delibera».

«Ci sembra più logico e naturale - affermano i consiglieri di centrodestra - se le condizioni saranno queste, che il Comune acceda a una qualsiasi forma di finanziamento per gli interventi di consolidamento indispensabili di cui la nostra passeggiata necessita, provvedendo autonomamente alla ristrutturazione dell'immobile di proprietà, senza legarsi a un operatore economico per un periodo così lungo, coprendo le rate del finanziamento con gli incassi delle concessioni annuali».

«Riteniamo che la differenza tra le somme delle concessioni annuali e la somma complessiva dell'intero Project financing - osservano dal centrodestra - sia sproporzionata e sbilanciata a favore dell'operatore economico che dovesse aggiudicarsi il Project Financing. Alla luce di queste perplessità, abbiamo firmato la richiesta di convocazione di Consiglio Comunale straordinario per richiedere l'approvazione della proposta di delibera di revoca in autotutela della delibera di giunta numero 217 per incompetenza relativa, eccesso di potere ed illegittimità».

«La nostra Perla del Tirreno - conclude il centrodestra - è il simbolo della nostra comunità. Non permetteremo che sia svenduta».

