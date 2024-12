TARQUINIA – Grande soddisfazione per la riuscitissima competizione in onore di Ernesto Vinci scomparso l’anno scorso è espressa dal presidente Angelo Corridoni.

Si è svolto infatti presso la Asd Cavalli alati biliardo di Tarquinia, il primo memorial Ernesto Vinci dal 28 ottobre al 3 novembre sul tavolo da biliardo si sono sfidati 128 atleti provenienti da Lazio, Umbria, Toscana e Campania. Ottima la riuscita della manifestazione che si è conclusa con la vittoria di Andrea Donati di Roma, al secondo posto si è classificato Alessandro Rainone sempre proveniente dalla città capitolina. Terzo e quarto posto conquistati da Giuseppe De Franceschi di Nettuno e Severino Marchioretto di Ladispoli. Complimenti agli atleti dell’associazione ospitante di Tarquinia classificati al quinto e nono posto Stefano Vinci e Roberto Sileoni.

«Soddisfatti per la riuscita del torneo – dichiara il presidente dell’Asd Cavalli Alati biliardo di Tarquinia, Angelo Corridoni- organizzare una tale competizione non è stato facile ed è costata molta fatica sia per me che per i miei collaboratori però siamo soddisfattissimi di aver onorato la memoria di Ernesto Vinci, cofondatore insieme ad altri esponenti dell’associazione, grande appassionato del biliardo Ernesto si è speso molto per permettere la continuazione a Tarquinia di questo sport e per questo lo ringraziamo. Siamo anche assai soddisfatti per la qualità del gioco espresso dagli atleti. Parecchi giocatori venuti da fuori si sono poi complimentati con noi per l'organizzazione».

L’associazione Cavalli Alati unisce la passione del biliardo a gesti umanitari e di sostegno, ogni anno, infatti, fa una donazione ad associazioni e istituzioni che ne abbiano bisogno. L’anno scorso al Centro di aggregazione giovanile, quest’anno il presidente ha già anticipato una donazione all’Avad.

