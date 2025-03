SANTA MARINELLA – Approvate due importanti mozioni per i giovani di Santa Marinella nel primo consiglio comunale dei giovani che si è tenuto nel fine settimana. Nella sala “Caratelli” c’è stata la seconda adunanza dell’assise pubblica riservata ai giovani di Santa Marinella. I consiglieri con entusiasmo, spirito di iniziativa e competenza, hanno subito portato all’ordine del giorno due mozioni riguardo il trasporto e le politiche lavorative. Il consiglio, muovendo i suoi primi passi verso una Santa Marinella che punti i riflettori sui ragazzi, ha approvato all’unanimità la mozione sul trasporto pubblico, promossa dalla presidente Chiara Pinzi. “La mozione riguarda l’avvio di un dialogo tra i Comuni del litorale nord, la Regione Lazio e Trenitalia per creare una corsa notturna che parta da Civitavecchia ed arrivi fino a Ladispoli - afferma la pinzi - la sicurezza stradale deve essere una delle priorità delle politiche pubbliche, è importante la creazione di un servizio ferroviario notturno per garantire un rientro a casa dei giovani sicuro e per prevenire incidenti stradali”. Si è ottenuto un ulteriore riscontro positivo sulla mozione promossa dal consigliere Luca Todde, che prevede una collaborazione tra il Consiglio Comunale dei Giovani, Umana Spa e l’assessorato per le politiche sociali, per la diffusione di offerte di lavoro rivolte ai giovani. “L’occupazione giovanile rappresenta una delle principali sfide sociali ed economiche del nostro territorio e del nostro paese – ha spiegato Todde - occorre un costante impegno da parte delle istituzioni per favorire un accesso ai giovani al mondo del lavoro. Con il sostegno dell’assessore alle politiche sociali e al lavoro Pierluigi D’Emilio, sarà possibile favorire l’accessibilità alle informazioni e creare supporto tra enti, associazioni ed istituzioni”.

