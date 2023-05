FIUMICINO - Primi caldi, prime follie. Sul litorale romano le alte temperature si cominciano a far sentiresentire ed ecco che una fontana diventa una comoda… doccia.

E’ quanto successo all’aeroporto di Fiumicino, dove un uomo si è spogliato e, in mutande, si è letteralmente fatto la doccia nella grande fontana del Terminal 3.

L’uomo, infatti, con tanto di bagnoschiuma è entrato nella fontana . si è insaponato e si lavato. Un gesto folle e ingiustificato che non è sfuggito alle riprese di passanti e curiosi.

Il video, postato sulla pagina Instagram “Welcome to Favelas” è divenuto virale in poco tempo, con oltre 11mila visualizzazioni in appena un paio d’ore.