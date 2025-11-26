TARQUINIA - Prosegue il calendario di Prime pagine a colori con un nuovo appuntamento dedicato alla formazione e alla letteratura per l’infanzia. Venerdì 28 novembre 2025, alle 17, presso la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia (via Umberto I, 34), Silvia Desideri – educatrice, formatrice e fondatrice di Paesaggi di Carta, specializzata in letteratura per l’infanzia e linguaggi narrativi – terrà l’incontro a ingresso libero “Emozioni ed avventure: gli albi illustrati dai 3 ai 6 anni”. Il breve corso offrirà strumenti e criteri per scegliere albi illustrati di qualità, capaci di alimentare nei bambini e nelle bambine un immaginario ricco, libero da stereotipi e fondamentale per crescere lettori curiosi e consapevoli. L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato con i laboratori destinati ai più piccoli e con l’appuntamento “Suoni, immagini e silenzi. Libri e albi per lo 0-3”, seguendo il filo rosso della scoperta dei linguaggi dell’albo illustrato e del ruolo che immagini, parole e pause rivestono nello sviluppo dei bambini. Prime pagine a colori è la sezione del festival Pagine a colori dedicata alla promozione della lettura per bambini da 0 a 6 anni, promossa dall’associazione Dandelion aps e vincitrice del bando nazionale “Leggimi 0-6” del Centro per il Libro e la Lettura (Cepell). La manifestazione si fonda su una solida rete di collaborazioni che coinvolge il Comune di Tarquinia, la Fondazione Molinari di Civitavecchia, la casa editrice Fatatrac, l’Italian Children Writers Association (Icwa), le cooperative Leonardo, Alicenova e Oltre le Nuvole, l’associazione Semi di Pace, la Sezione soci Etruria Unicoop Tirreno e la libreria La Vita Nova.

