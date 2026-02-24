LADISPOLI - «Siamo pronti per omaggiare i nostri campioni delle Olimpiadi». Qualcosa bolle in pentola ma ancora non si sa come e dove Francesca Lollobrigida e Daniele Di Stefanno verranno accolti con una grand festa. Il sindaco, Alessandro Grando, si sta muovendo. «Sarà bellissimo festeggiarli – ammette – e lo faremo con grande piacere, compatibilmente con i loro impegni. Francesca merita un grandissimo tributo e vedremo se prepareremo qualcosa anche in occasione della Sagra del Carciofo. Anche Daniele è stato super e lo aspettiamo». Per Lollobrigida non è finita qui perché domenica volerà in Olanda per i mondiali Allround. «È una competizione particolare – commenta Matteo Angeletti, marito di Francesca – e la vincitrice scaturisce dalla combinata di 4 gare: 500, 1500, 3000 e 5000. È un sistema di attribuzione di punteggi diverso rispetto alle classifiche sfide singole, si basa sui tempi e non sui piazzamenti. È pronta per questa nuova avventura».

Un altro appuntamento a cui tiene tanto l’atleta dell’Aeronautica Militare che dovrà necessariamente proseguire i suoi allenamenti per non perdere la straordinaria forma fisica che, nel pattinaggio di velocità sul ghiaccio, le ha consentito non solo di ottenere due vittorie, ma nella gara dei 3.000 metri di stabilire anche il nuovo record olimpico. La competizione si svolgerà dal 5 all’8 marzo. Poi deciderà il suo futuro ma a 35 anni potrebbe anche chiudere qui in bellezza una straordinaria carriera.

