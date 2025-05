CIVITAVECCHIA – «Questa amministrazione agisce con una prontezza che prima non c’è mai stata», ha detto il sindaco Marco Piendibene in apertura della conferenza stampa sulla Giornata dell’Inclusione e dei Diritti della comunità LGBTQIA+ e sulle iniziative della Settimana dei diritti. Il primo cittadino ha ringraziato «chi su queste tematiche si è distinta e si è data da fare: Valentina Di Gennaro e Antonella Maucioni, che sono complementari tra loro».

L’assessore ai Servizi sociali Antonella Maucioni ha spiegato: «È un’iniziativa che abbiamo voluto chiamare Giornata dell’inclusione perché vuole ricordare l’importanza dei diritti di tutte le persone, al di là degli orientamenti sessuali, che vanno rispettati e riconosciuti». Ha poi ricordato che la giornata inizierà con il corteo studentesco e che proseguirà con vari momenti: «Il fine settimana dei diritti continuerà con il Diversability pride, con iniziative alla Frasca e alle Terme Taurine». «Abbiamo deciso di organizzare diverse iniziative – ha dichiarato Valentina Di Gennaro, consigliera AVS e delegata alle politiche di genere – ognuna rivolta a un target specifico. È importante anche il lavoro dell’assessora Tinti: ha scritto una lettera di richiamo ai dirigenti scolastici. Oggi assistiamo ad episodi di violenza che abbassano sempre di più l’età di vittime e carnefici. Questa amministrazione non lascia indietro nessuno. Le politiche di genere non sono una nicchia».

Anche l’associazione culturale Civitavecchia Pride ha preso la parola: «È importante sensibilizzare le nuove generazioni. Per questo abbiamo deciso di partire con un corteo studentesco. Dobbiamo formare un pensiero inclusivo e libero». Venerdì 6 giugno si parte alle 9:30 con il corteo studentesco, seguito alle 18:30 da un dibattito pubblico con Imma Battaglia e Monica Cirinnà. In serata, dalle 20, festa in piazza Fratti con musica dal vivo, consegna del premio “Onde d’Orgoglio” e drag show.

