CIVITAVECCHIA – Si svolgeranno domani gli interrogatori di garanzia per i quattro professori finiti nell’inchiesta della Procura della Repubblica, con le delicate indagini condotte dai carabinieri, per presunti abusi nei confronti di alcune alunne, minorenni, di un istituto superiore cittadino.

I quattro, gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di violenza sessuale su minore (art. 609 quater c.p.) e di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.), si troveranno domani davanti al giudice, assistiti dai propri avvocati: bisognerà capire se risponderanno alle domande per ricostruire la vicenda e fornire la propria versione dei fatti, oppure se si avvarranno della facoltà di non rispondere. L’indagato principale è agli arresti domiciliari, mentre per gli altri tre professori, che sarebbero accusati di non essere intervenuti nel momento in cui si sarebbero verificate le presunte molestie, è scattato l’obbligo di dimora.

Sul caso è intervenuta anche la Rete degli Studenti medi di Civitavecchia. «Quattro docenti sono indagati per reati gravissimi, come violenza sessuale su minore e omessa vigilanza durante episodi di molestie. Noi studenti – spiegano – siamo indignati e apprendiamo con rabbia questi fatti. Fatti inaccettabili, che rappresentano una ferita profonda per tutta la comunità scolastica. La scuola è dove noi studenti e studentesse cresciamo, impariamo e viviamo ogni giorno, non può diventare luogo di abusi e silenzi. Non bastano le parole, servono atti concreti: servono meccanismi di ascolto, prevenzione e protezione reali. Ogni studente ha il diritto di sentirsi al sicuro nella propria scuola. Pretendiamo verità, giustizia e un cambiamento strutturale che metta al centro la sicurezza e il benessere di chi vive la scuola ogni giorno. Pretendiamo che le istituzioni si attivino immediatamente per supportare le vittime e tutelare tutti gli studenti. Perché la scuola – hanno concluso – deve essere un luogo sicuro. Sempre».