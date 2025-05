CIVITAVECCHIA – Il consigliere comunale del Polo democratico Mirko Mecozzi guarda con grande soddisfazione ai lavori in corso alla Marina dove, entro la fine di maggio, si concluderanno sia il rifacimento della spiaggia sia l’intervento sulla barriera soffolta.

«Mi è stato confermato che tutto sarà pronto in tempo per restituire alla città una spiaggia finalmente più decorosa, protetta e fruibile – ha spiegato – si tratta di un’opera importante, che viene da lontano. Un progetto nato durante la precedente amministrazione, guidata dal sindaco Ernesto Tedesco e portato avanti dall’assessore Manuel Magliani e da tutti i consiglieri comunali di maggioranza dell’epoca. Tutti abbiamo creduto fortemente in questo intervento e ognuno, con il proprio ruolo, ha dato un contributo fondamentale. È quindi giusto riconoscere che, anche se oggi quell’amministrazione non c’è più, la città intera sta raccogliendo i frutti di un lavoro serio e lungimirante. La barriera soffolta sarà ripristinata a 1,5 metri sotto il livello del mare, con la possibilità in futuro di elevarla fino a 0,50 metri, garantendo così una protezione efficace dalle mareggiate e dall’erosione costiera. Contestualmente, il rifacimento della spiaggia porterà l’arenile a guadagnare tra i 15 e i 20 metri verso il mare, migliorando la vivibilità della Marina sia per i cittadini che per i turisti. Come amministratore, sono orgoglioso di aver contribuito a lasciare alla mia città un’opera concreta e utile. Un’opera che oggi – ha aggiunto Mecozzi – si integra perfettamente con gli altri progetti di riqualificazione in corso, come l’apertura a sud del porto e il prolungamento dell’antemurale. E non è finita qui: una volta conclusi i lavori alla Marina, partirà anche il progetto per la pista ciclabile che collegherà il porto al Castello di Santa Severa, un’altra grande visione della precedente amministrazione, che guarda con fiducia allo sviluppo del turismo e della mobilità sostenibile. La politica, quando è fatta con serietà e visione, lascia segni tangibili. E oggi – ha concluso il consigliere - quei segni sono ben visibili sotto gli occhi di tutti».