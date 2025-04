CIVITAVECCHIA – Un chilo di cocaina pronto per essere immesso nel mercato locale è stato intercettato dalle forze dell’ordine prima che raggiungesse gli acquirenti della zona. A finire in manette è stato C.T., 46 anni, colto in flagrante con circa 860 grammi di droga.

L’operazione è frutto della collaborazione tra i Carabinieri della Stazione “Civitavecchia Principale” e gli agenti del commissariato di viale della Vittoria, che da tempo monitoravano i movimenti sospetti dell’uomo.

A seguito del fermo, è scattata anche una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire ulteriore cocaina, confermando i sospetti sull’attività di spaccio su larga scala. L’uomo è stato quindi trasferito nel carcere di Borgata Aurelia, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’operazione rappresenta un duro colpo al traffico di stupefacenti nella zona, grazie alla sinergia tra le diverse forze dell’ordine impegnate nel controllo del territorio.