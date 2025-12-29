TARQUINIA – «Grande partecipazione e apprezzamento per la rievocazione inaugurale del presepe vivente di Tarquinia, che ha accolto oltre 1600 visitatori nel suggestivo monastero di Santa Lucia delle Benedettine». L’amministrazione comunale si dice soddisfatta del risultato raggiunto.

«La rappresentazione si è snodata lungo un percorso immersivo all’interno della struttura, animato da scene di vita quotidiana, antichi mestieri e figuranti in costume - affermano dalla giunta Sposetti - Un itinerario emozionante, capace di ricreare atmosfere autentiche e di valorizzare un luogo di altissimo valore storico, artistico e spirituale, che ospita le monache Benedettine del Santissimo Sacramento. Un sentito ringraziamento va alla comunità delle suore che, con entusiasmo e disponibilità, ha aperto le porte del monastero generalmente chiuso al pubblico; alla Polizia locale, alle forze dell’ordine e all’Aeopc per il fondamentale supporto garantito nella gestione dell’evento; e ai figuranti che, con impegno e passione, hanno dato vita alla rievocazione».

La manifestazione è organizzata dall’associazione Presepe vivente Città di Tarquinia e dal Comune di Tarquinia, con il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Viterbo e della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, «a conferma - sottolineano dal Comune - di una collaborazione virtuosa tra istituzioni e realtà associative del territorio.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 6 gennaio 2026, con il tradizionale arrivo dei Re Magi a dorso di cammello, che sfileranno per le vie del centro storico, rinnovando uno dei momenti più attesi e spettacolari della rievocazione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA