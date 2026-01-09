TARQUINIA - Tarquinia si prepara a vivere l’ultimo, suggestivo appuntamento con il presepe vivente. Domenica 11 gennaio andrà in scena la rappresentazione conclusiva, con l’atteso arrivo dei Re Magi a dorso di cammello, rinviato a causa del maltempo nel giorno dell’Epifania.

Il corteo storico partirà alle 16.30 da piazza Cavour e attraverserà corso Vittorio Emanuele, via Giuseppe Garibaldi e via Lunga, per poi fare ingresso nel convento di Santa Lucia delle Benedettine. Qui, dalle 17 alle 19, la rievocazione accompagnerà i visitatori in un percorso immersivo tra scene di vita quotidiana, antichi mestieri e figuranti in costume, restituendo atmosfere e tradizioni del passato. Il percorso sarà arricchito da spazi con assaggi di bruschette, vin brulé e formaggi, per un’esperienza che unisce cultura, gusto e convivialità.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Presepe Vivente Città di Tarquinia e dal Comune di Tarquinia, con il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Viterbo e della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia. Un ringraziamento particolare va alla comunità delle Monache Benedettine del Santissimo Sacramento per la preziosa disponibilità e accoglienza. Le casse per l’acquisto dei biglietti, al costo di 5 euro per gli adulti e con ingresso gratuito per i bambini fino a 10 anni, saranno attive in piazza Cavour e su viale Luigi Dasti.

