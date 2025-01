FIUMICINO – Avrebbe aggredito il fratello gemello colpendolo ripetutamente alla testa con un martello. A finire nei guai un 53enne romano, già noto alle forze dell’ordine, e gravemente indiziato di tentato omicidio.

L’uomo, la notte tra il 23 e il 24 dicembre, avrebbe aggredito suo fratello gemello, dentro casa, provocandogli gravi ferite alla nuca e alla fronte. L’intervento tempestivo di alcuni passanti, che hanno notato la vittima sanguinante che era scappata in strada, è stato determinante. L’uomo è stato soccorso e trasportato presso il vicino Comando Stazione Carabinieri di Passoscuro dove sono stati allertati i servizi sanitari. Il ferito è stato accompagnato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Eugenio di Roma, non in pericolo di vita.

I Carabinieri sono poi intervenuti sul luogo segnalato e hanno arrestato il 53enne. Effettuato anche un sopralluogo che ha portato al sequestro del martello e di una chiave inglese, strumenti utilizzati dall’aggressore. Le prime ricostruzioni evidenziano che le motivazioni alla base del gesto violento sarebbero riconducibili a controversie di natura sentimentale tra i due fratelli.

L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Civitavecchia.