TARQUINIA - Il vice sovrintendente Giulio Roselli tra i premiati ieri durante la Festa della Polizia di Stato che si è svolta a Viterbo.

Roselli ha voluto condividere la sua medaglia di bronzo concessagli dalla Fondazione Carnegie per “atti di eroismo”, con il presidente della sezione Anps di Tarquinia Maurizio Paliani, ringraziandolo per aver contribuito alla concessione del premio. Stessa onorificenza per il vice sovrintendente Piero Nardi, assente alla premiazione, che ha ringraziato personalmente il presidente Anps Maurizio Paliani il quale ricorda che alcuni anni fa ha già contribuito alla concessione di analoga onorificenza per altri tre poliziotti in servizio e che tutti sono stati meritevoli della medaglia ricevuta.

Paliani ringrazia il questore di Viterbo, che «segnalando i poliziotti meritevoli, ha avviato l’iter per la concessione dei premi».

La Fondazione Carnegie è un ente morale istituito presso il Ministero dell’Interno con regio decreto del 1911, con lo scopo di premiare gli atti di eroismo compiuti da uomini e donne, concedendo loro medaglie d’oro, argento e bronzo e relativo diploma, attestati di benemerenza e premi in denaro.

