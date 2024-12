Tragedia oggi pomeriggio a Vejano dove è precipitato un ultraleggero. Due i morti.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15. Stando alle prime sommarie informazioni pare che il velivolo, di piccole dimensioni, sia partito da un campo di volo romano. Per cause in corso d’accertamento, durante il sorvolo sulla zona di Vejano ha perso il controllo ed è precipitato.

Le due persone a bordo sono decedute. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e i carabinieri ma la zona è particolarmente impervia tanto che, pare, sia stato richiesto l’intervento dell’elicottero per raggiungere il punto in cui si trova l’ultraleggero.

SEGUONO AGGIORNAMENTI