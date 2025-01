CIVITAVECCHIA – L’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia ha sottoscritto ieri, con il Compartimento marittimo della locale Guardia Costiera e l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale, il verbale di consegna di un’area demaniale all’interno del porto.

L’area in questione, adiacente alla sede dell’Ufficio, sarà adibita a zona per il controllo delle merci e per il posizionamento di uno scanner all’avanguardia che migliorerà i controlli doganali. L’Ufficio delle Dogane si avvarrà di due tipologie di scanner di ultima generazione per l’ispezione delle merci trasportate, nell’ambito dei controlli finalizzati all’accertamento di violazioni fiscali e doganali.

La prima tecnologia, uno scanner mobile su veicolo, utilizza la radiazione retrodiffusa (detta “backscatter”) per effettuare scansioni radiografiche delle merci contenute in autoveicoli, van e camion. La seconda, uno scanner ad alta energia, impiega un fascio di raggi X ad alta penetrazione nei materiali densi, consentendo un più rapido e preciso riconoscimento delle merci volutamente nascoste, senza ricorrere a ispezioni invasive. Questo strumento è in grado di individuare contrabbando schermato da materiali di elevata densità.

Grazie a questa nuova dotazione tecnologica, i controlli dell’Agenzia Doganale saranno più efficaci, rafforzando il ruolo di presidio dei confini dell’Unione Europea e tutelando gli interessi finanziari, la salute pubblica e la sicurezza delle imprese e dei cittadini.

