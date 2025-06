FIUMICINO -Poste Italiane Area Territoriale Centro Filiale di Roma Ovest comunica che, per consentire i lavori di adeguamento normativo, l'Ufficio postale di Fiumicino Paese, sito in via del Faro 50, resterà chiuso al pubblico dal 23 Giugno al 7 Luglio 2025. Durante tutto il periodo di chiusura, la clientela potrà rivolgersi all'ufficio postale limitrofo: Fiumicino 1, in via del Riccio di Mare 7, che sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 08: 20 alle 19:05, sabato dalle 08:20 alle 12:35, (dotato di ATM fruibile H24). L'orario di apertura di questo ufficio è stato prolungato per la gestione del maggior traffico dei clienti.

La società informa inoltre che durante la chiusura, presso l'ufficio limitrofo sopra menzionato, sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all'ufficio postale di radicamento del rapporto (conto, libretto).

La clientela potrà fruire anche dei seguenti Uffici Postali: Roma 142 in viale del Sommergibile 30, aperto dal lunedì al venerdì dalle 08: 20 alle 19:05, sabato dalle 08:20 alle 12:35, (dotato di ATM fruibile H24); Fregene in Viale Nettuno 156, aperto dal lunedì al venerdì dalle 08: 20 alle 13:35, sabato dalle 08:20 alle 12:35, (dotato di ATM fruibile H24). L'Ufficio postale di Fiumicino Paese riaprirà in data 8 Luglio alle 11:00, salvo imprevisti di cui si darà tempestiva comunicazione.