FIUMICINO - Alcune scritte offensive sono comparse nelle ultime ore contro il sindaco Mario Baccini, in relazione al progetto del nuovo porto turistico crocieristico. Le frasi, riportate su muri della zona, attaccano il primo cittadino con toni duri, facendo riferimento anche alla recinzione dell’area di cantiere recentemente installata.

Di fronte agli insulti, il sindaco ha risposto con parole di pacificazione: "Pregherò per loro", senza lasciarsi trascinare nelle provocazioni.

Una scelta, quella della recinzione, necessaria per avviare i lavori di realizzazione del progetto, che ha però sollevato polemiche da parte di chi contesta la nuova infrastruttura. Recinzione che - come ha sottolineato l'assessore Costa - è perfettamente legittima, e sulla quale non ha competenza il Comune ma la società che ha pagato la concessione demaniale e che dunque ha titolo per recintarla. Peraltro - ha spiegato la stessa Fiumicino Waterfront, per motivi di sicurezza degli operai e dei cittadini che passassero in quell'area. lasciarsi trascinare nelle provocazioni.

I comitati Pro-Porto, mentre continuano le polemiche, sta organizzando un convegno dedicato alla valorizzazione degli aspetti positivi del progetto.

L’evento avrà l’obiettivo di informare i cittadini sui benefici della nuova infrastruttura e sulle opportunità economiche e turistiche che porterà a Fiumicino.

Tramite i loro canali, danno appuntamento a tutti coloro che lo volessero per discutere ancora di questo progetto in via della scafa 143, al Salsedine Expo, sabato 5 aprile alle 10. In questo confronto pubbòlico saranno spiegati nel dettaglio alcuni punti del progetto e le ricadure positive sul territorio in termini di riqualificazione, viabilità, energia ed economia riferita alle materie prime.