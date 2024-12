CIVITAVECCHIA – In occasione della commemorazione dei defunti è stata emessa un’ordinanza sindacale con la quale si modifica l’orario di apertura e chiusura dei cimiteri comunali. Nello specifico, le due strutture cimiteriali di via Aurelia Nord e di via Braccianese Claudia rimarranno aperte dalle ore 7:30 alle 17:30 da oggi, 30 ottobre e fino a domenica 3 novembre.