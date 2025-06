FIUMICINO – Dieci notti di chiusura per il Ponte 2 Giugno, nel cuore della città. Per consentire gli interventi di impermeabilizzazione dei locali posti in cima alle torri, il Comune ha annunciato una modifica provvisoria alla viabilità che interesserà tanto la circolazione veicolare quanto la navigazione fluviale. A partire dalla sera del 3 giugno e fino alla mattina del 13 giugno 2025, l’impalcato del ponte resterà completamente chiuso al traffico tutte le notti, nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 6 del mattino. Un provvedimento necessario per garantire la sicurezza di operai e automobilisti durante le operazioni in quota, che riguarderanno le strutture superiori del ponte. Oltre al blocco della viabilità, la disciplina temporanea prevede anche il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nel tratto direttamente interessato dai lavori. Sarà inoltre installata una segnaletica di preavviso per indicare la presenza del cantiere e sarà imposto un limite massimo di velocità di 30 km/h nei tratti limitrofi. Ma le limitazioni non si fermano all’asfalto. Durante il medesimo periodo, è stato disposto anche il divieto di transito e di attracco per ogni tipo di imbarcazione sul canale, sia a monte che a valle del ponte, per un perimetro di 25 metri da entrambe le sponde. Una misura precauzionale che mira a garantire la sicurezza in una zona che sarà interessata da attività e movimenti operativi notturni.