S. MARINELLA – Al castello di Santa Severa, oggi alle 18, al Museo del Mare e della Navigazione Antica, il programma culturale del polo museale del Comune, prosegue con un evento che unisce ricerca storica, archeologia sperimentale e divulgazione scientifica. L’archeologo Flavio Enei, insieme al comandante Mario Palmieri e con il supporto dei volontari del Gruppo Archeologico del Territorio Cerite, presenterà al pubblico i nuovi modelli ricostruttivi funzionanti di due antiche pompe idrauliche, conosciute come pompe a bindolo. Questi straordinari strumenti, fondamentali nell’antichità per l’approvvigionamento d’acqua e per la vita a bordo delle navi, sono stati ricostruiti secondo rigorosi criteri filologici, per essere esposti e utilizzati come strumenti didattici presso il Museo del Mare. Dopo una conferenza introduttiva che illustrerà il progetto, il contesto storico e il funzionamento di queste antiche tecnologie, i partecipanti potranno assistere alla dimostrazione dal vivo delle pompe in azione. Un momento unico per immergersi nella tecnica e nell’ingegno degli antichi marinai e scoprire il valore della ricerca applicata alla divulgazione museale. “Vi aspettiamo per condividere insieme questo nuovo tassello di conoscenza e di passione per il mare e per la nostra storia”, dice Flavio Enei”.