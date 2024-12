Polizia locale, accordata la concessione di contributo da parte della Regione Lazio per due progetti presentati dal Comune di Viterbo nell’ambito dell’avviso regionale Polizia locale 4.0. Due le azioni di intervento previste nell’avviso: la concessione di contributi per le spese di acquisto di veicoli e per la partecipazione a corsi professionalizzanti per conseguire l’attestato di pilota remoto di droni. A darne notizia è la sindaca Chiara Frontini. Il primo dei due progetti presentati dal Comune di Viterbo riguarda l’ampliamento del parco di motoveicoli in dotazione alla polizia locale. Il contributo consentirà l’acquisto di due nuovi mezzi. Il secondo progetto riguarda invece la formazione avanzata professionale del personale di polizia locale. Il contributo accordato dalla Regione permetterà la partecipazione a due agenti di conseguire, alla fine di percorsi professionalizzanti, l’attestato di pilota remoto di droni. «L’amministrazione sta investendo molto nel corpo di polizia locale – ha sottolineato la sindaca Frontini - Equipaggiamenti, progetti obiettivo, mezzi, assunzioni, impianti di videosorveglianza, e ora nuovi mezzi e una formazione specifica per piloti di droni che amplieranno le possibilità di monitoraggio civico del territorio da parte dei nostri agenti. La sicurezza è un’esigenza molto sentita dalla cittadinanza e stiamo facendo del nostro meglio. Il finanziamento regionale concesso è di 20 mila euro. A tale somma si aggiungerà il cofinanziamento comunale, ovvero 11.720 euro, per un progetto complessivo di un totale di 31.720 euro.