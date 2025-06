LADISPOLI – Avvicendamento nella sede della Municipale di viale Mediterraneo: è stato formalizzato l’incarico di vicecomandante della Polizia locale al commissario capo Danilo Virgili. La nomina, resa ufficiale dal comandante Giorgio Morgan con il supporto del sindaco Alessandro Grando, punta a rafforzare l’organizzazione interna del Corpo in vista delle numerose attività sul territorio. Virgili è un volto noto dei “caschi bianchi” ladispolani. Da tempo alla guida dell’ufficio Viabilità, Segnaletica, Infortunistica Stradale e Polizia Ambientale, ha maturato una solida esperienza e ha già ricoperto in più occasioni il ruolo di sostituto del comandante. La sua promozione a vice rappresenta un riconoscimento concreto alle competenze e all’impegno dimostrati nel corso degli anni. Tra i compiti che accompagneranno questo incarico ci sono il coordinamento dei servizi sul territorio, la rappresentanza della Polizia locale ai tavoli tecnici comunali, in Prefettura e in Questura, la firma di atti amministrativi e ordinanze, e la supervisione generale degli operatori. Nel frattempo sono entrati già in servizio gli agenti stagionali. Quattro unità extra per gestire il territorio e la sicurezza ora che è iniziata la stagione estiva. Tante le emergenze da affrontare a cominciare dal numero della popolazione che nei mesi di luglio e agosto sfiora ormai da anni, puntualmente, i 100mila abitanti. Traffico, viabilità in tilt, incidenti, pratiche amministrative che si ammucchiano sulle scrivanie e poi i classici pattuglioni nei week end o i controlli in spiaggia e all’interno delle attività commerciali.

