CAPRAROLA - Con la consegna degli attestati agli oltre 200 agenti, si è concluso venerdì scorso, 22 marzo, il corso di formazione e aggiornamento della polizia locale finanziato dal consiglio regionale del Lazio e dal comune di Caprarola.

A conferire i certificati il vicepresidente del consiglio regionale del Lazio Giuseppe Cangemi e il sindaco di Caprarola Angelo Borgna. «La polizia Locale insieme a tutte le altre forze dell’ordine è essenziale per la sicurezza e il benessere del territorio – ha dichiarato il vicepresidente Cangemi –. La loro formazione e il continuo aggiornamento sono doveri e obiettivi importanti che contribuiscono alla fiducia che la comunità ripone in loro e che noi rappresentanti delle istituzioni abbiamo il dovere di sostenere. Le mie congratulazioni a tutti gli agenti presenti qui, oggi, a loro va tutto il mio sostegno».

Il corso si è articolato in cinque giornate di lavoro, per un totale di 22 ore didattiche e vi hanno preso parte gli agenti appartenenti a 45 comuni. Il sindaco Borgna ha aperto la sessione esprimendo la sua soddisfazione per il successo ottenuto dall’iniziativa. «Il ruolo della polizia locale, oggi, non può prescindere da un costante aggiornamento normativo e da corsi di formazione come questo che preparano a fronteggiare ogni situazione in modo pronto e risolutivo. Non posso fare a meno di ringraziare tutti voi che quotidianamente siete custodi della sicurezza sul territorio», ha concluso il primo cittadino.

©RIPRODUZIONE RISERVATA