I prossimi pensionamenti porteranno in Questura a Viterbo una contrazione del personale di circa il 30 per cento. A sostenerlo è il Siulp, il Sindacato italiano unitario lavoratori polizia di Viterbo che ha analizzato analizzando i pensionamenti degli anni 2024, 2025 e 2026 nel corso dei quali coloro che hanno raggiunto i 60 anni di età e il collocamento in quiescenza sarà obbligatorio.

Il sindacato ricorda che l’età media del personale della polizia di Stato in questa provincia si attesta intorno ai 53 anni.

«Vengono assegnati operatori che hanno terminato il corso di formazione ed altri che stanno attendendo, da diversi anni, il trasferimento nella nostra provincia - sottolinea la segreteria provinciale del Siulp - ma con un numero comunque esiguo che è di gran lunga lontano dalla possibilità di poter coprire la voragine” che si aprirà con i pensionamenti.

“A ciò si aggiunga che, per esigenze a livello nazionale diversi colleghi, di ogni ordine e grado, vengono aggregati con cadenza mensile in altre province d’Italia - prosegue il Siulp - arrecando un aggravio nella gestione dei servizi ed un disagio alla vita famigliare dei colleghi”.

La sigla sindacale dà atto comunque «dell’impegno fattivo del questore con il nostro Dipartimento».

Alla luce di queste premesse il Siulp si chiede «fino a quando si potranno assicurare i servizi che quotidianamente, con enorme spirito di sacrificio, vengono predisposti per il controllo del territorio e per l’ordine e la sicurezza pubblica da parte delle pattuglie della polizia di Stato che operano in questa provincia? Data la recrudescenza della criminalità, sotto gli occhi di tutti, fra l’altro anche nei confronti degli operatori di polizia come si può pensare di affrontare tale problematica?». Della questione il sindacato ha informato la segreteria nazionale per trovare adeguate e veloci soluzioni.

Il Siulp si rivolge infine «ai rappresentanti delle istituzioni politiche di questa provincia affinchè, analogamente a quanto già successo negli anni passati, si facciano portavoce delle esigenze del territorio, a vantaggio della sicurezza e tranquillità della nostra comunità e del lavoro quotidiano di tutti i colleghi della polizia di Stato».