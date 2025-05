CERVETERI - Dopo i sette già siglati lo scorso 8 aprile, nei giorni scorsi è arrivata la firma per l’ottavo patto di accreditamento tra Comune di Cerveteri e cooperativa sociale.

Ad accreditarsi, la Medihospes Cooperativa sociale, realtà già affidataria del servizio OePac presso il comune di Cerveteri.

Presenti alla firma, oltre al sindaco Elena Gubetti e al rappresentante legale della Cooperativa, il dirigente Dottor Emiliano Magnosi e la responsabile dei Servizi sociali dottoressa Giorgia Medori.

«I patti di accreditamento tra Ente e Cooperative sociali garantiscono più qualità, trasparenza e attenzione nei servizi domiciliari alla persona, un atto con cui le realtà si impegnano a rispettare standard di qualità, continuità, competenza professionale e attenzione all’utenza – ha detto il primo cittadino etrusco, Elena Gubetti – uno strumento attraverso il quale l’ente pubblico riconosce formalmente soggetti qualificati come idonei a fornire servizi di assistenza domiciliare. Un atto importante, che non solo definisce criteri stringenti per l’accesso al sistema, ma soprattutto mette al centro l’utente, riconoscendogli il diritto di scegliere liberamente da chi ricevere il servizio».

«La possibilità di accreditarsi all’erogazione dei servizi è sempre aperta – ha concluso il sindaco– ci tengo con l’occasione a ringraziare tutte le Cooperative che svolgono sempre un lavoro eccellente per la nostra città e il dirigente Magnosi e la Funzionaria Giorgia Medori, preziosi con la loro professionalità al raggiungimento di questo obiettivo».

