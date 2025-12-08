SANTA MARINELLA – Rifondazione comunista esprime soddisfazione per la fine della consiliatura dell’avvocato Pietro Tidei.

«Dalla gestione della Passeggiata al mare, all’abbattimento dell’affaccio di via Giuliani, agli accordi personali con Laziocrea, all’alienazione del cimitero per vent’anni, all’assunzione in pianta stabile dell’avv. Michetti a cui abbiamo messo a disposizione uffici e 10mila euro l’anno, alle grandi opere annunciate e non realizzate – dice il direttivo di Rc – per questo auspichiamo che l’era Tidei sia chiusa a Santa Marinella per sempre. I comitati cittadini nati negli ultimi anni hanno dimostrato una grande vitalità, amore per la città e capacità di proposte costruttive, dalla gestione della Gesam, dove il Comune dovrebbe finalmente pretendere il rispetto del contratto, al futuro del polo museale civico al castello di Santa Severa, il quale non solo non va smantellato ma deve essere implementato e gestito direttamente dal Comune. Ci sono proposte precise sul dissesto idrogeologico e sulle grandi opere idrauliche, le quali sono incomplete a Ponton del Castrato e non sono mai state realizzate a Castelsecco. Il restauro pubblico della Passeggiata e più spiagge libere sono una istanza su cui i cittadini si sono mobilitati con grande impegno, così come per la creazione dei tre nuovi parchi annunciati a Santa Severa ed il parco urbano sulla foce di Castelsecco. Urgente il rinnovo del piano regolatore generale all’insegna del recupero, della riqualificazione e del “zero consumo di suolo”, attuando una vera e propria inversione di marcia sulla gestione del verde urbano pubblico». «Sono, come si vede, pochi punti chiari, molto concreti – conclude Rifondazione - di cui la città ha bisogno urgente».

