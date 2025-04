CERVETERI - Gli alunni della Salvo D'Acquisto che momentaneamente occupano il plesso delle Due Casette dovranno prima terminare il ciclo scolastico primario. Solo successivamente la struttura tornerà ai bambini della frazione e ora collocati in alcuni container a Furbara. A dirlo è stata l'assessore alla Pubblica istruzione, Federica Battafarano.

Risposta che arriva dopo l'intervento del consigliere d'opposizione Gianluca Paolacci che nei giorni scorsi aveva raccolto l'appello dei genitori dei bimbi di Due Casette.

«Credo che sia un sacrosanto diritto, quello di riavere la loro scuola, occupata nei fatti da un altro istituto». Paolacci nel suo intervento aveva evidenziato come inizialmente il plesso Pagliuca era stato dichiarato inagibile per un periodo. Poi l'intervento della passata amministrazione di rimetterla a posto ma per gli alunni di un altro istituto. Un effetto domino che non si è mai risolto a pieno. «Era stata poi inaugurata alla presenza del preside di Marina di Cerveteri – ricorda il consigliere - al quale appartiene l’istituto delle Due Casette. Dopo il taglio del nastro la scuola sarebbe dovuta tornare ai bambini che c’erano prima. Invece la scelta è stata quella di far entrare quelli di un altro plesso, ovvero dell’istituto Salvo D’Acquisto che aveva più iscritti della capienza disponibile».

«Attualmente all’interno del plesso Pagliuca sono presenti tre classi terze appartenenti all’Istituto Salvo D’Acquisto, al quale sono stati affidati i locali dall’anno scolastico 2022/2023. Questo si era reso necessario perché in quel momento il plesso Pagliuca non poteva ospitare tutte le classi che avevano bisogno di spazio. In più occasioni si è dibattuto sulla possibilità di restituire il plesso all’Istituto originario, ovvero quello di Marina di Cerveteri, ma proprio per consentire la continuità scolastica - spiega Battafarano - abbiamo optato per il mantenimento dei locali fino alla conclusione della quinta elementare, ovvero fino al termine del percorso scolastico dei bambini e bambine già presenti. Al termine, il plesso tornerà nella disponibilità di Marina di Cerveteri».

